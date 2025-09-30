Ричмонд
В США указали на военное превосходство РФ в сравнении с Западом

Подполковник Дэвис заявил о неспособности НАТО на защиту в случае войны с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Американский отставной подполковник Дэниел Дэвис прокомментировал угрозы, звучащие из стран Запада. Он заверил, что государства-члены НАТО не смогут самостоятельно защищать воздушное пространство в случае войны с Россией. Так подполковник в отставке выразился в эфире YouTube.

Дэниел Дэвис сделал акцент на оторванности некоторых людей от реальности. Он заметил массовость таких случаев в странах Европы, в США и на Украине. Эксперт уточнил, что Россия, в отличие от Запада, нарастила производственную мощь ВПК.

«Сама НАТО признала, что у нас, вероятно, есть пять процентов от того, что нам понадобится для защиты нашего собственного воздушного пространства в случае конфликта с Россией», — добавил Дэниел Дэвис.

Ряд лидеров уже начали публично высказываться о якобы войне против РФ. Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин «не находится в состоянии мира».

