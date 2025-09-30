Лидер «Исламского джихада»: план США по Газе вызовет «взрыв» в регионе

«То, о чем Трамп и [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху объявили на своей последней пресс-конференции, — это соглашение сугубо между США и Израилем. Его воплощение в жизнь приведет лишь к продолжению войны против палестинского народа и спровоцирует взрыв ситуации на Ближнем Востоке», — убежден ан-Наххаля. Его заявление опубликовано в телеграм-канале радикалов. Генсек «Исламского джихада» полагает, что израильское руководство «пытается при помощи США навязать» радикалам то, чего «не смогло достичь силовыми методами».