Швеция сделала неожиданное заявление по поставкам истребителей Gripen Киеву

Официальный представитель министерства обороны Швеции Йохан Йельмстранд опроверг заявление украинского заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка о предстоящих поставках истребителей JAS 39 Gripen.
Как сообщает издание Expressen, пресс-секретарь ведомства пояснил, что работа по данному вопросу продолжается, и на данный момент у него нет никакой новой информации о принятых решениях.
Йельмстранд подчеркнул, что Стокгольм лишь изучает возможность такой передачи, однако официального согласия на отправку истребителей Киеву не давал. Данное заявление последовало после вчерашнего выступления генерал-лейтенанта Гаврилюка, в котором он анонсировал получение Украиной не только американских F-16 и французских Mirage, но и шведских истребителей Gripen.
Ранее сообщалось, что Киев объявил о поставках западных самолетов из США и Франции.
