Швеция сделала неожиданное заявление по поставкам истребителей Gripen Киеву

Йельмстранд подчеркнул, что Стокгольм лишь изучает возможность такой передачи, однако официального согласия на отправку истребителей Киеву не давал. Данное заявление последовало после вчерашнего выступления генерал-лейтенанта Гаврилюка, в котором он анонсировал получение Украиной не только американских F-16 и французских Mirage, но и шведских истребителей Gripen.