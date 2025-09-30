Ричмонд
СМИ: Уиткофф может оставить пост спецпосланника Трампа в конце года

ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Стив Уиткофф может оставить пост спецпосланника президента США Дональда Трампа в конце этого года, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на неназванного чиновника США.

Источник: Reuters

«По словам чиновника, Уиткофф готовится покинуть свой пост к концу года, особенно с учетом того, что прорыв в войне в Газе, по всей видимости, близок после того, как Трамп объявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял последнее американское предложение, а посредники ждут ответа ХАМАС», — говорится в сообщении издания.

Бизнесмен Уиткофф в администрации Трампа отвечает за усилия США по мирному урегулированию конфликтов на Украине и в Газе.

Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше