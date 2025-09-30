Пентагон заключил с Raytheon контракт на 5 млрд долларов на поставку БПЛА Coyote

Министерство обороны США официально объявило о присуждении масштабного контракта американскому оборонному гиганту — корпорации Raytheon. Сумма соглашения на поставку беспилотных авиационных систем Coyote превышает пять миллиардов долларов.
Согласно заявлению Пентагона, компания Raytheon Co. из города Тусон, штат Аризона, получила контракт, который включает поставку всей ракетной системы Coyote. В комплекс поставок входят как стационарные, так и мобильные пусковые установки для ракет Coyote, кинетические и некинетические перехватчики, а также сопутствующие радиолокационные станции Ku-диапазона. Общая стоимость контракта составляет 5 039 629 681 доллар.
В ведомстве отметили, что ожидают полного выполнения всех обязательств по контракту к сентябрю 2033 года.
Ранее сообщалось, что Швеция сделала неожиданное заявление по поставкам истребителей Gripen Киеву.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.