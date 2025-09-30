Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков рассказал, почему Путин не заводит соцсети

В социальных сетях президент присутствует, хотя и не заводит личные страницы, пояснил пресс-секретарь главы государства.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не заводит личные страницы в социальных сетях, потому что это «не его». Но Кремль размещает всю необходимую информацию о работе главы государства, рассказал ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует [заводить], он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это все обеспечивает», — сообщил представитель Кремля в ответ на вопрос, не планирует ли Путин завести собственные соцсети.

Как ранее отмечал Песков, администрация президента «готовит дайджесты, рассказывает об основных горячих темах», поэтому Путин в курсе происходящего в соцсетях. Помимо этого «есть родные, близкие, которые ему что-то показывают и рассказывают».

Официальные страницы Кремля, где каждый день публикуются новости о работе президента, есть в Max и Telegram, «ВКонтакте», Rutube и YouTube.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше