Песков рассказал, почему Путин не заводит соцсети

«Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует [заводить], он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это все обеспечивает», — сообщил представитель Кремля в ответ на вопрос, не планирует ли Путин завести собственные соцсети.