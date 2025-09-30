Ричмонд
Песков рассказал об активности Путина в соцсетях

Песков: Путин не заводит личные соцсети.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин не заводит личные странички в социальных сетях. Их ведение — «не его». Так выразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, цитирует ТАСС.

Представитель Кремля объяснил, что за всю активность отвечает администрация. Сам российский лидер не планирует регистрироваться в соцсетях, пояснил он.

«Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует заводить, он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это все обеспечивает», — поделился Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина также рассказал о своей активности в мессенджерах. Он признал, что пока не зарегистрировался в Max. Однако позже обязательно это исправит.

