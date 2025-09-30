Ричмонд
Ключевой переговорщик Трампа готовится к отставке

Согласно информации, опубликованной газетой Times of Israel со ссылкой на анонимный источник в американской администрации, Стив Уиткофф, занимающий должность специального посланника президента США Дональда Трампа, может покинуть свой пост до конца текущего года.

Издание сообщает, что, по словам неназванного чиновника, Уиткофф готовится к уходу, особенно на фоне возможного прорыва в урегулировании войны в секторе Газа. Решение принимается после заявления Трампа о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял последнее американское предложение, и теперь посредники ожидают ответа от движения ХАМАС.

Бизнесмен Уиткофф в администрации Трампа курирует усилия США по достижению мирного урегулирования в конфликтах на Украине и в Газе.

Ранее сообщалось, что Пентагон заключил с Raytheon контракт на 5 млрд долларов на поставку БПЛА Coyote.

