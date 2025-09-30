Ричмонд
В США рассказали, как мир в Газе может повлиять на украинский конфликт

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News заявил, что мирный план Дональда Трампа по прекращению боевых действий в секторе Газа и разрешению палестино-израильского конфликта способен создать позитивный импульс для установления стабильности на всём Ближнем Востоке и оказать благотворное влияние на процесс урегулирования украинского кризиса.

По словам Уиткоффа, стремление американского президента к миру носит глобальный характер и не ограничивается проблемой Газы. Дипломат выразил убеждённость, что достижение соглашения может создать эффект домино, распространившись на другие конфликтные зоны региона, а также затронув ситуацию вокруг России и Украины.

Спецпосланник также отметил, что данная инициатива Вашингтона уже получила поддержку как со стороны государств Персидского залива, так и от европейских партнёров.

Ранее сообщалось, что ключевой переговорщик Трампа готовится к отставке.

