Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с резкой критикой действий Европейского союза в период проведения парламентских выборов в Молдавии, охарактеризовав их как финансовый шантаж избирателей.
В распространенном заявлении она отметила, что европейские политики и чиновники в ходе своих визитов в Кишинев открыто агитировали за партию «Действие и солидарность», напрямую увязывая продолжение финансовой помощи республике с победой данной политической силы. По словам Захаровой, это представляет собой грубое вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенного государства, что особенно цинично на фоне поучений о демократии, в то время как на практике применяются тоталитарные методы.
При этом, как подчеркнула представитель МИД, молдавские власти вместо того, чтобы указать на реальное внешнее давление, безосновательно обвиняли в вмешательстве Москву, используя мифическую «российскую угрозу» в качестве предлога для превращения страны в антироссийский плацдарм НАТО. Такой курс был охарактеризован как «путь в никуда».
Захарова также заявила о целенаправленном создании властями Молдавии препятствий для волеизъявления граждан, лояльно настроенных по отношению к России. В качестве примера было приведено открытие всего двух избирательных участков для многотысячной диаспоры в России, в то время как в странах Северной Америки и Западной Европы работали 280 пунктов для голосования. По имеющейся информации, в последних регионах организовывался массовый подвоз избирателей к участкам, тогда как жителям Приднестровья искусственно создавали препятствия для голосования, блокируя проход по мостам через Днестр.
Представитель дипломатического ведомства отметила, что нарушения в ходе избирательного процесса были настолько масштабными и очевидными, что даже наблюдательная миссия БДИПЧ ОБСЕ, известная своей предвзятостью, не смогла их полностью игнорировать. Показательным был назван тот факт, что правящая партия смогла обеспечить себе парламентское большинство исключительно за счет голосов, поданных за рубежом. Таким образом, итоги выборов, по оценке Захаровой, продемонстрировали глубокий раскол в молдавском обществе, вызванный деструктивной политикой руководства.
В заключение была выражена надежда, что новый состав парламента и формируемое правительство сделают верные выводы и в своей деятельности будут руководствоваться интересами и будущим собственного народа, а не идти им вразрез.
