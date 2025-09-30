Захарова также заявила о целенаправленном создании властями Молдавии препятствий для волеизъявления граждан, лояльно настроенных по отношению к России. В качестве примера было приведено открытие всего двух избирательных участков для многотысячной диаспоры в России, в то время как в странах Северной Америки и Западной Европы работали 280 пунктов для голосования. По имеющейся информации, в последних регионах организовывался массовый подвоз избирателей к участкам, тогда как жителям Приднестровья искусственно создавали препятствия для голосования, блокируя проход по мостам через Днестр.