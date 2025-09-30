Вэнс заявил об угрозе шатдауна правительства США

Правительство США может приостановить работу после начала нового финансового года — 1 октября. Если Конгресс не утвердит законопроект о финансировании федеральных ведомств, часть госорганов закроется, а их сотрудники уйдут в неоплачиваемый отпуск. Последний шатдаун произошел в 2018 году, он длился 35 дней.