Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс заявил об угрозе шатдауна правительства США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что правительству страны грозит шатдаун из-за разногласий между республиканцами и демократами по поводу финансирования федеральных ведомств.

Источник: Reuters

Господин Вэнс считает, что правительство приостановит работу, поскольку «демократы не будут действовать правильно», передает CNN. При этом он добавил, что у Демократической партии есть некоторые «разумные» идеи.

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер также считает, что между партиями остаются «очень серьезные разногласия». По его словам, республиканцы должны спросить президента Дональда Трампа о том, какие предложения он готов принять, так как «именно он принимает решения».

Правительство США может приостановить работу после начала нового финансового года — 1 октября. Если Конгресс не утвердит законопроект о финансировании федеральных ведомств, часть госорганов закроется, а их сотрудники уйдут в неоплачиваемый отпуск. Последний шатдаун произошел в 2018 году, он длился 35 дней.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше