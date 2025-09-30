Мерц вновь заявил, что Германия больше не находится в состоянии мира

Напомним, на днях Мерц уже говорил о том, что ФРГ больше не живёт в условиях мира. По его словам, Германия столкнулась с новой реальностью, в которой спокойствие осталось в прошлом. Канцлер подчеркнул, что государство ежедневно подвергается диверсиям, попыткам вывести из строя дата-центры и кибератакам. По его словам, уровень угрозы настолько высок, что многие граждане сталкиваются с этим лично.