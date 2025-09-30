Мерц вновь заявил, что Германия больше не находится в состоянии мира

«Мы не вовлечены в военный конфликт, однако мы больше не можем утверждать, что находимся в состоянии мира», — произнёс Мерц, отвечая на вопрос журналистов о возможности вовлечения Берлина в военный конфликт.
Помимо этого, канцлер высказался по поводу участившихся случаев обнаружения неопознанных беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве ФРГ и Дании. Он подчеркнул, что эти инциденты вызывают серьёзную тревогу.
«На данный момент мы не имеем точной информации об их происхождении», — заключил Мерц.
Напомним, на днях Мерц уже говорил о том, что ФРГ больше не живёт в условиях мира. По его словам, Германия столкнулась с новой реальностью, в которой спокойствие осталось в прошлом. Канцлер подчеркнул, что государство ежедневно подвергается диверсиям, попыткам вывести из строя дата-центры и кибератакам. По его словам, уровень угрозы настолько высок, что многие граждане сталкиваются с этим лично.
