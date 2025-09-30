Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами

Президент России Владимир Путин во вторник, 30 сентября, выступил с обращением по случаю третьей годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В своем обращении, опубликованном на сайте Кремля, он отметил значительный прогресс в восстановлении и развитии этих территорий.
С момента референдумов, прошедших осенью 2022 года, в новых регионах построено и отремонтировано более 23,5 тысяч объектов, включая жилые дома, школы, медицинские и спортивные учреждения, а также молодежные центры. Активно ведется модернизация энергетической инфраструктуры, систем связи, ЖКХ и транспорта: проложено и обновлено 460 километров инженерных сетей и 6350 километров автодорог.
Путин подчеркнул, что, несмотря на достигнутые успехи, впереди еще много работы. Он отметил колоссальный потенциал новых территорий в промышленности, сельском хозяйстве, науке и культуре. Президент также напомнил о целях, поставленных к 2030 году, — достижение среднероссийского уровня качества жизни в Донбассе и Новороссии. Это потребует дальнейшей реконструкции образовательной, культурной, медицинской и спортивной инфраструктуры, создания новых рабочих мест, развития транспортной сети, жилищно-коммунального хозяйства и всей социальной сферы. Путин также выразил уверенность в привлекательности новых регионов для развития бизнеса, говорится в сообщении.
