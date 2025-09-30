Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами

Путин подчеркнул, что, несмотря на достигнутые успехи, впереди еще много работы. Он отметил колоссальный потенциал новых территорий в промышленности, сельском хозяйстве, науке и культуре. Президент также напомнил о целях, поставленных к 2030 году, — достижение среднероссийского уровня качества жизни в Донбассе и Новороссии. Это потребует дальнейшей реконструкции образовательной, культурной, медицинской и спортивной инфраструктуры, создания новых рабочих мест, развития транспортной сети, жилищно-коммунального хозяйства и всей социальной сферы. Путин также выразил уверенность в привлекательности новых регионов для развития бизнеса, говорится в сообщении.