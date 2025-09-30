Ричмонд
Замглавы МО Украины анонсировал новые поставки самолётов F-16, Mirage и Grippen

Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сделал заявление об ожидаемых дополнительных поставках американских самолётов F-16, французских Mirage и шведских Grippen. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

«Поставки этих самолётов ещё ожидаются», — отметил Гаврилюк. Сроки и количество истребителей пока не уточняются.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможные поставки американских ракет Tomahawk Украине, подчеркнул важность выяснения того, кто именно будет осуществлять прицеливание и запуск этих ракет. Представитель Кремля заявил, что необходимо понимать, кто именно несёт ответственность за запуск ракет, даже если они оказываются на территории Украины. Он подчеркнул, что важно установить, кто имеет право на эти запуски: украинские военные или американские специалисты.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

