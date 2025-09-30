Ранее Вооружённые силы России освободили населённый пункт Кировск в ДНР. До этого Минобороны объявило, что за прошедшую неделю штурмовые отряды группировки войск «Запад» установили контроль над 2519 строениями в Кировске. Кроме того, в период с 20 по 26 сентября бойцы этой же группировки нанесли урон живой силе и технике 11 украинских бригад.