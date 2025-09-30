Ричмонд
В ХАМАС заявили, что не видели план Трампа по сектору Газа

Представитель ХАМАС отметил, что движение узнало о существовании плана Трампа после его заявлений.

Источник: Аргументы и факты

Палестинское движение ХАМАС ещё не получало план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, заявил представитель организации Махмуд Мардави.

Ранее Белый дом опубликовал соответствующий документ, состоящий из 20 пунктов.

«Ни ХАМАС, ни иные палестинские фракции до сих пор официально не получили новое предложение США по Газе», — сказал Мардави, слова которого приводит телеканал Al Jazeera.

По его словам, движение узнало о существовании документа только после публичных заявлений Трампа. Представитель ХАМАС уточнил, что организация «внимательно изучит» план Вашингтона после того, как посредники передадут его.

Мардави подчеркнул, что движение не примет инициатив, которые не содержат гарантий для палестинцев на их право на самоопределение.

Напомним, в соответствии с опубликованным планом по Газе США вместе с арабскими и международными партнерами намерены создать временные Международные стабилизационные силы (МСС), которые «незамедлительно» будут развернуты в палестинском анклаве на долгосрочной основе.

