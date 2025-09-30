В России приняли решение о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток

В России одобрили решение о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он вступил в силу 29 сентября. Документ разместили на официальном сайте опубликования правовых актов.
Нужно пояснить, что закон денонсирует Европейскую конвенцию по бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. Договор приняли в 1987 году, протоколы к нему оформлены в 1993 году.
Отмечается, что руководство страны будет продолжать борьбу с нарушениями прав человека. Для этого применяется национальное законодательство.
Стоит подчеркнуть, что работу России в Еврокомитете против пыток блокирует сам Совет Европы. С 2023 года он не позволяет избирать новых членов комитета от России. Комитет проигнорировал вопрос обеспечения представительства Москвы.
Выход из Европейской конвенции продиктован, в частности, действиями Совета Европы, подрывающими работу механизма совместного мониторинга соблюдения обязательств в сфере защиты от пыток. Об этом уведомили авторы инициативы. Закон 25 сентября получил одобрение от Совета Федерации.
Еще ранее соответствующую инициативу поддержали в Госдуме. Как заявили депутаты, Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания — чуть ли не единственный документ, который Россия еще не денонсировала. При этом лидеры стран ЕС делали всё, чтобы заблокировать деятельность Москвы в Европейском комитете. Решение о выходе твердо приняли в сентябре.
