В России приняли решение о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток

Между тем избранная председателем 80-й Генассамблеи ООН Анналена Бербок провалилась в ходе своей речи. Ее работу на посту признали непрофессиональной. Даже трибуна ГА ООН не смогла выправить ситуацию. В Германии ее выступление вызвало не только критику, но и насмешки, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Как сообщили журналисты, деятельность Анналены Бербок на новом посту воспринимается с иронией и неловкостью. В ходе одной из сессий ООН в ее профессионализме усомнился и американский лидер Дональд Трамп.