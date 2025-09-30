Raytheon заключила с Пентагоном контракт на $5 млрд на поставку БПЛА Coyote

В заявлении ведомства отмечается, что компания Raytheon получила контракт на поставку ракетной системы Coyote, включающей стационарные и мобильные пусковые установки, кинетические и некинетические перехватчики, а также радиолокационные станции Ku-диапазона. Указана стоимость контракта, составляющая 5 039 629 681 доллар США. Контракт подразумевает оплату себестоимости и фиксированную оплату.
В Пентагоне отметили, что выполнение контракта планируется завершить к сентябрю 2033 года.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что 30 сентября примет участие во встрече с американскими генералами и адмиралами в штате Вирджиния. Хозяин Белого дома пояснил, что мероприятие направлено на укрепление боевого духа военного руководства. По словам американского лидера, он лично обратится к военнослужащим с теплыми словами, чтобы выразить им поддержку и уважение администрации.
