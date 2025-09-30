Израиль принял участие в формировании плана Трампа по Газе

Согласно информации, опубликованной газетой Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники в дипломатических кругах, Израиль оказал непосредственное влияние на формирование мирного плана президента США Дональда Трампа для сектора Газа. Как сообщает издание, израильская сторона не только участвовала в разработке документа, но и настояла на внесении в его окончательную версию ряда конкретных поправок.