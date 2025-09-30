Израиль принял участие в формировании плана Трампа по Газе

Согласно информации, опубликованной газетой Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники в дипломатических кругах, Израиль оказал непосредственное влияние на формирование мирного плана президента США Дональда Трампа для сектора Газа. Как сообщает издание, израильская сторона не только участвовала в разработке документа, но и настояла на внесении в его окончательную версию ряда конкретных поправок.
В материале отмечается, что представленный план, хотя и оставляет возможность для создания суверенного палестинского государства, намеренно избегает прямой формулировки о «решении по принципу двух государств». Вместо этого в документе содержится упоминание о «стремлении палестинского народа к самоопределению».
По сведениям издания, анонимные представители арабских стран выразили сомнение, что Саудовская Аравия согласится финансировать реализацию этого плана при отсутствии в нем четкого пути к урегулированию на основе двух государств.
Также сообщается, что представители ряда арабских государств, включая Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, провели встречи на полях саммита Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, состоявшегося в понедельник.
Ранее в США рассказали, как мир в Газе может повлиять на украинский конфликт.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.