Президент Киргизии назначил дату досрочных выборов в парламент

В июне президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении системы выборов в парламент. Ранее депутаты избирались по мажоритарно-пропорциональной системе. Так, 54 депутата баллотировались от политических партий по единому избирательному округу, еще 36 — по одномандатным округам от политических объединений или путем самовыдвижения. Теперь же образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата. Право выдвижения кандидатов в нардепы по многомандатным территориальным избирательным округам принадлежит политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения.