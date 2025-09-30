Уиткофф провел параллель между конфликтами в Газе и на Украине: как их урегулировать

Специальный посланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф рассказал об американском плане по урегулированию конфликта в Газе. Спецпредставитель считает, что его можно применить и к ситуации на Украине. Так Стив Уиткофф заявил в беседе с Fox News.
Согласно его мнению, мирный план способен повлиять не только на Газу, но и на Украину. Как отметил спецпредставитель Дональда Трампа, хозяин Белого дома желает «видеть мир повсюду».
«Дело не только в Газе. Речь о том, как это будет реализовываться в других регионах Ближнего Востока и к чему приведет. Может, даже, будет применено к России и Украине», — поделился Стив Уиткофф.
Стали известны также личные планы спецпредставителя американского лидера. Как оказалось, он может оставить свой пост в конце 2025 года.