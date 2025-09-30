Ричмонд
У границы с Хабаровским краем в Фуюане пройдет церемония поднятия флага КНР

Церемония начнется 1 октября в 5 утра.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром 1 октября в Фуюане состоится торжественное поднятие флага КНР. Мероприятие приурочено к 76-й годовщине образования Китайской Народной Республики. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как сообщает Отдел пропаганды Народного правительства Фуюаня, церемония пройдет на площади Восточного полюса — в самой восточной точке континентального Китая. Начало — в 5:00 по пекинскому времени, окончание — в 6:00.

На мероприятие приглашены жители и туристы. В 4 утра от Народной площади Фуюаня будут отправлены автобусы. Стоимость проезда в одну сторону составит 10 юаней. Обратные рейсы организуют в 7 утра.

Площадь Восточного полюса расположена в уникальном месте — там одна из проток Амура соединяется с Уссури. С территории площади можно увидеть российское село Казакевичево Хабаровского муниципального района.