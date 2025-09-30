На грани срыва: психотерапевт указал на проблемы Санду после выборов

В минувшее воскресенье в Молдавии прошли выборы в парламент. Оппозиционные партии страны, по данным ЦИК, набрали 49,54% внутри страны, а созданная президентом Майей Санду правящая партия «Действие и солидарность» — 44,13%.
Изменить ситуацию в свою пользу Санду смогла только благодаря зарубежным избирательным участкам, число которых было увеличено преимущественно в западных странах. В итоге за счет этих участков партия Санду получила 50,2% голосов, а оппозиция — 49,8%. Оппозиционные силы уже заявили, что намерены обжаловать результаты.
Врач-психотерапевт, эксперт по психологической безопасности и политолог Руслан Панкратов в разговоре с aif.ru оценил последние выступления Санду, включая ее пресс-подход в день выборов. По его словам, действующий президент Молдавии находится на грани срыва.
Санду — диктатор.
Майя Санду из тех политиков, у кого выражена потребность в доминировании и признании, абсолютной и безоговорочной власти.
«Санду демонстрирует классическую “властную’позицию — прямая спина, развернутые плечи, контролируемая походка. Использует пространство подиума уверенно, занимая центральную позицию. Преобладают директивные жесты — указательные движения, рубящие движения ладонями, сжатые кулаки при эмоциональных моментах”, — отметил Панкратов.
Эксперт обратил внимание, что при упоминании России во время одного из последних выступлений Санду непроизвольно касается шеи, поправляет одежду и сжимает руки — это классические индикаторы внутреннего напряжения.
«Также наблюдается кратковременное сужение глаз, незначительное сжатие челюстей — индикаторы подавленной агрессии и решимости. При обвинениях в адрес России голос становится более резким, что указывает на глубинную эмоциональную вовлеченность», — подчеркнул он.
По словам Панкратова, навязчивая фиксация Санду на европейской интеграции преобретает характер личной миссии.
«Это указывает на компенсаторные механизмы -потребность в принадлежности к “высшему” сообществу», — пояснил собеседник aif.ru.
Санду может перестать контролировать себя.
Панкратов обратил внимание, что во время публичных выступлений Санду напрягает веки, что говорит о ее внутреннем напряжении и попытке контролировать эмоции.
«Тонкие, часто сжатые губы свидетельствуют о самоконтроле и сдержанности. В моменты эмоционального напряжения наблюдается характерное поджатие губ — индикатор внутреннего сопротивления. Улыбка используется инструментально — для создания нужного впечатления, а не как проявление эмоций. Легкая асимметрия мимических реакций, особенно в области рта, указывает на внутренний конфликт между публичной ролью и личными переживаниями», — добавил Панкратов.
По словам Панкратова, Санду крайне чувствительна к вопросам международного имиджа.
«Дискредитация в европейских СМИ может привести к неконтролируемым реакциям. Раскол в европейской поддержке или критика со стороны ключевых партнёров способны дестабилизировать её психологическое состояние и политическую позицию», — пояснил эксперт.
Также он добавил, что критика со стороны европейских лидеров может спровоцировать неадекватную реакцию со стороны президента Молдавии, она воспринимает любую критику как «проявление пророссийского влияния».
«Высокий уровень внутреннего напряжения у Санду, проявляющийся в невербальном поведении, указывает на возможность эмоциональных срывов в критических ситуациях», — отметил собеседник aif.ru.
Санду готова к гонениям.
В условиях политического давления Санду готова пойти на эскалацию конфликта и принять радикальные решения. Например, эксперты считают, что она может устроить гонения на оппозицию после победы ее партии «Действие и солидарность» на парламентских выборах.
«Её психологический профиль указывает на высокую вероятность авторитарных действий при угрозе потери власти. Возможны проявления импульсивного поведения в критических ситуациях. Она крайне ограничена из-за ригидности мышления и фиксации на европейской интеграции как единственно возможном пути развития», — подчеркнул Панкратов.
Санду не является субъектом для конструктивного диалога в текущих условиях. Её психологические особенности делают невозможным достижение компромиссных решений по принципиальным вопросам российско-молдавских отношений, резюмировал политолог.