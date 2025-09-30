На грани срыва: психотерапевт указал на проблемы Санду после выборов

«Тонкие, часто сжатые губы свидетельствуют о самоконтроле и сдержанности. В моменты эмоционального напряжения наблюдается характерное поджатие губ — индикатор внутреннего сопротивления. Улыбка используется инструментально — для создания нужного впечатления, а не как проявление эмоций. Легкая асимметрия мимических реакций, особенно в области рта, указывает на внутренний конфликт между публичной ролью и личными переживаниями», — добавил Панкратов.