Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в руководстве Пентагона считают новую стратегию обороны США близорукой

WP: в руководстве Пентагона считают новую стратегию обороны США близорукой.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Среди руководства Пентагона есть разногласия касательно новой стратегии обороны США, некоторые считают ее «близорукой», сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновников.

«Люди (работающие над стратегией — ред.) … описали растущее чувство разочарования планом, который они считают близоруким и потенциально неактуальным, учитывая крайне личный и иногда противоречивый подход президента к внешней политике», — пишет издание.

Как сообщает газета, военные считают новую стратегию чрезмерно сфокусированной на внутренних угрозах в ущерб глобальным вызовам. Их особенно тревожит сужение конкуренции с Китаем до только тайваньского вопроса, тогда как Пекин, по их мнению, ведет масштабную военную модернизацию.

По словам двух осведомленных источников, риторика новой стратегии носит «более пристрастный» характер и обвиняет администрацию экс-президента Джо Байдена в ослаблении армии.

Кроме того, источники издания указали на опасения по поводу плана министра обороны США Пита Хегсета о реорганизации вооруженных сил. Ожидается, что под сокращения попадут «800 генералов и адмиралов, курирующих ВС США». Отмечается, что среди уволенных на данный момент «непропорционально много женщин», что вызывает дополнительные вопросы у критиков новой оборонной стратегии.

Ранее сообщалось, что Хегсет распорядился в кратчайшие сроки созвать сотни высших военных чинов на встречу в штате Вирджиния без указания темы совещания. По данным издания, приказ касается почти всех офицеров в ранге бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах конфликтов по всему миру.

Узнать больше по теме
Биография Джо Байдена: детство, семья, карьера, фото
Джо Байден — действующий президент США, один из опытнейших политиков на мировой арене. Отказавшийся переизбираться на второй срок демократ прошел внушительный путь: разбираем основные моменты его местами трагической биографии.
Читать дальше