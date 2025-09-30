СМИ: в руководстве Пентагона считают новую стратегию обороны США близорукой

Кроме того, источники издания указали на опасения по поводу плана министра обороны США Пита Хегсета о реорганизации вооруженных сил. Ожидается, что под сокращения попадут «800 генералов и адмиралов, курирующих ВС США». Отмечается, что среди уволенных на данный момент «непропорционально много женщин», что вызывает дополнительные вопросы у критиков новой оборонной стратегии.