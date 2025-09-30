СМИ: в руководстве Пентагона считают новую стратегию обороны США близорукой

ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Среди руководства Пентагона есть разногласия касательно новой стратегии обороны США, некоторые считают ее «близорукой», сообщает газета The Washington Post со ссылкой на чиновников.
«Люди (работающие над стратегией — ред.) … описали растущее чувство разочарования планом, который они считают близоруким и потенциально неактуальным, учитывая крайне личный и иногда противоречивый подход президента к внешней политике», — пишет издание.
Как сообщает газета, военные считают новую стратегию чрезмерно сфокусированной на внутренних угрозах в ущерб глобальным вызовам. Их особенно тревожит сужение конкуренции с Китаем до только тайваньского вопроса, тогда как Пекин, по их мнению, ведет масштабную военную модернизацию.
По словам двух осведомленных источников, риторика новой стратегии носит «более пристрастный» характер и обвиняет администрацию экс-президента Джо Байдена в ослаблении армии.
Кроме того, источники издания указали на опасения по поводу плана министра обороны США Пита Хегсета о реорганизации вооруженных сил. Ожидается, что под сокращения попадут «800 генералов и адмиралов, курирующих ВС США». Отмечается, что среди уволенных на данный момент «непропорционально много женщин», что вызывает дополнительные вопросы у критиков новой оборонной стратегии.
Ранее сообщалось, что Хегсет распорядился в кратчайшие сроки созвать сотни высших военных чинов на встречу в штате Вирджиния без указания темы совещания. По данным издания, приказ касается почти всех офицеров в ранге бригадного генерала и выше, включая командующих в зонах конфликтов по всему миру.