30 ноября в Киргизии состоятся досрочные парламентские выборы

Ранее президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон, вводящий повышенные требования к использованию государственного языка. Согласно документу, теперь все государственные органы и официальные процедуры, в том числе нотариальные услуги и банковское обслуживание, должны будут использовать киргизский язык. Кроме того, ужесточаются требования к использованию киргизского языка в сферах миграции, телевидения и радио.