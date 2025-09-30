30 ноября в Киргизии состоятся досрочные парламентские выборы

«Назначить досрочные выборы депутатов Жогорку кенеша (Верховного совета. — Прим. Life.ru) Кыргызской Республики на воскресенье, 30 ноября 2025 года», — сказано в указе главы государства.
Ранее президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон, вводящий повышенные требования к использованию государственного языка. Согласно документу, теперь все государственные органы и официальные процедуры, в том числе нотариальные услуги и банковское обслуживание, должны будут использовать киргизский язык. Кроме того, ужесточаются требования к использованию киргизского языка в сферах миграции, телевидения и радио.
