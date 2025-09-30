Рост зарплат и ипотека МФО. Какие законы вступают в силу в октябре 2025 года

Право распространяется как на обычные рыночные кредиты, так и на льготные с господдержкой. Важное условие — договор должен быть заключен после 1 марта 2024 года, бизнес не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства. Кроме того, договор не должен содержать требований о взыскании задолженности, а срок просрочки не должен превышать 30 дней. Если в договоре есть залог или поручительство, необходимо получить согласие поручителя.