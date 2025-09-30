Рост зарплат и ипотека МФО. Какие законы вступают в силу в октябре 2025 года

В октябре вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут разные сферы жизни и коснутся широкого круга граждан. О самом главном — в материале spb.aif.ru.
Отдельным категориям бюджетников проиндексируют зарплаты и пенсии.
Повышение на 7,6% базовых окладов планируется только тем из них, чья зарплата выплачивается напрямую из федерального бюджета, а не из региональных или местных. В число петербуржцев, кого коснется индексация, входят сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, работники федеральных государственных органов, гражданский персонал воинских частей, сотрудники учреждений федеральных органов исполнительной власти с военной или приравненной к ней службой.
Также на 7,6% вырастут пенсии за выслугу лет военным пенсионерам, военные пенсии по потере кормильца и по инвалидности. По словам профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Финогеновой, в 2025 году размер понижающего коэффициента к величине денежного довольствия, которое учитывается при начислении пенсии, составляет 89,83%.
Принять участие в программе долгосрочных сбережений будет проще.
С 1 октября заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) можно будет на портале «Госуслуги».
Для подписания договора потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись либо усиленная неквалифицированная электронная подпись физлица, оформленная в приложении «Госключ».
МФО смогут выдавать ипотеку.
С 22 октября региональные микрофинансовые организации (МФО), полностью принадлежащие субъектам РФ, получат право выдавать ипотечные кредиты. Речь идет не обо всех МФО и не о всех видах ипотеки — только об одной государственной МФО на регион с возможностью оформления кредитов в рамках государственных программ, таких как семейная, дальневосточная, арктическая или IT-ипотека. Выдача займов будет строго контролироваться Центробанком. Финальные условия и ставки будут определяться на региональном уровне.
Самозанятые смогут брать ипотечные каникулы.
С 1 октября у предпринимателей и самозанятых появится возможность взять отсрочку по кредитам. Каникулы можно взять один раз за пять лет сроком до шести месяцев по каждому кредиту, если их несколько.
Право распространяется как на обычные рыночные кредиты, так и на льготные с господдержкой. Важное условие — договор должен быть заключен после 1 марта 2024 года, бизнес не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства. Кроме того, договор не должен содержать требований о взыскании задолженности, а срок просрочки не должен превышать 30 дней. Если в договоре есть залог или поручительство, необходимо получить согласие поручителя.
Крупнейшие банки внедрят «спецкнопку» оповещения о мошенниках.
В мобильных приложениях крупнейших банков с 1 октября появиться специальная кнопка для оперативного оповещения о мошенниках. С ее помощью клиенты смогут сообщить о подозрительном переводе или звонке, а также получить электронную справку о каждой сомнительной операции для обращения в полицию.