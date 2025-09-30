В руководстве Пентагона произошел раскол из-за новой стратегии обороны

Кроме того, у критиков вызывают тревогу планы министра обороны Пита Хегсета по реорганизации вооруженных сил. Ожидается, что сокращение затронет 800 генералов и адмиралов, занимающих ключевые посты в управлении войсками. Примечательно, что среди уже уволенных сотрудников «непропорционально много женщин», что порождает дополнительные вопросы к справедливости и обоснованности новой оборонной политики.