Президент Киргизии Жапаров назначил дату досрочных парламентских выборов

Согласно указу президента, центральная избирательная комиссия должна организовать проведение выборов в соответствии с законодательством. Правительству Киргизии поручено выделить средства, необходимые для этого. Кроме того, кабмин будет заниматься вопросами охраны общественного порядка, проведения и обеспечения законности выборов, соблюдения прав и свобод граждан.