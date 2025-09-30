Ричмонд
Президент Киргизии Жапаров назначил дату досрочных парламентских выборов

Выборы в парламент Киргизии пройдут на год раньше планируемого срока.

Источник: Аргументы и факты

Досрочные парламентские выборы в Киргизии пройдут 30 ноября, соответствующий указ подписан президентом республики Садыром Жапаровом, сообщили в его пресс-службе.

Ранее депутаты Законодательного собрания страны проголосовали за самороспуск. Решение было принято единогласно.

По графику парламентские выборы должны были состояться в ноябре 2026 года. Таким образом, они пройдут на год раньше.

Согласно указу президента, центральная избирательная комиссия должна организовать проведение выборов в соответствии с законодательством. Правительству Киргизии поручено выделить средства, необходимые для этого. Кроме того, кабмин будет заниматься вопросами охраны общественного порядка, проведения и обеспечения законности выборов, соблюдения прав и свобод граждан.

Напомним, в июне 2025 года Жапаров подписал конституционный закон о внесении изменений в процесс выборов президента и депутатов Законодательного собрания Киргизии.