Президент Киргизии Жапаров назначил дату досрочных парламентских выборов

Досрочные парламентские выборы в Киргизии пройдут 30 ноября, соответствующий указ подписан президентом республики Садыром Жапаровом, сообщили в его пресс-службе.
Ранее депутаты Законодательного собрания страны проголосовали за самороспуск. Решение было принято единогласно.
По графику парламентские выборы должны были состояться в ноябре 2026 года. Таким образом, они пройдут на год раньше.
Согласно указу президента, центральная избирательная комиссия должна организовать проведение выборов в соответствии с законодательством. Правительству Киргизии поручено выделить средства, необходимые для этого. Кроме того, кабмин будет заниматься вопросами охраны общественного порядка, проведения и обеспечения законности выборов, соблюдения прав и свобод граждан.
Напомним, в июне 2025 года Жапаров подписал конституционный закон о внесении изменений в процесс выборов президента и депутатов Законодательного собрания Киргизии.