Белый дом анонсировал важное заявление Трампа

Рабочий день президента начнется значительно раньше — в 8 утра он посетит базу морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния). Мероприятие пройдет под руководством министра обороны Пита Хегсета, который проведет совещание с участием нескольких сотен генералов и адмиралов. В 9 утра Трамп выступит там с речью, после чего вернется в Вашингтон.