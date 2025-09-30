Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп запланировал на вторник важное публичное заявление, которое пройдет в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп запланировал на вторник важное публичное заявление, которое пройдет в Белом доме. Согласно официальному расписанию, в 18:00 по московскому времени глава американской администрации выступит с объявлением из Овального кабинета, однако его тема пока остается нераскрытой.

Рабочий день президента начнется значительно раньше — в 8 утра он посетит базу морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния). Мероприятие пройдет под руководством министра обороны Пита Хегсета, который проведет совещание с участием нескольких сотен генералов и адмиралов. В 9 утра Трамп выступит там с речью, после чего вернется в Вашингтон.

После сделанного объявления в Белом доме, примерно в 15:00 по местному времени, президент подпишет серию исполнительных указов.

Ранее сообщалось, что в руководстве Пентагона произошел раскол из-за новой стратегии обороны.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше