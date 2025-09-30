Белый дом анонсировал объявление Трампа во вторник вечером

Президент США Дональд Трамп планирует сделать важное объявление во вторник 30 сентября. Согласно его официальному расписанию, это произойдет в 18 часов по московскому времени. Тема предстоящего заявления не раскрыта.
В документе уточняется, что в 11 утра по восточному американскому времени глава государства выступит с заявлением из Овального кабинета. Рабочий день американского лидера начнется значительно раньше.
Утром он посетит базу морской пехоты, которая расположена в Куантико. Там министр обороны Пит Хегсет проведет совещание с участием сотен высокопоставленных военных. На мероприятии запланировано выступление самого президента.
После своего визита на базу Трамп вернется в Белый дом. Затем, согласно расписанию, после объявления в Овальном кабинете, в три часа дня он подпишет ряд указов.
Трамп ранее заявлял, что не боится возможного шатдауна. Он уверен, что ответственность за кризис ляжет на Демократическую партию. По его словам, демократы не смогли поддержать нужные инициативы, что и привело к угрозе остановки работы правительства.