Трамп выступит 30 сентября с заявлением из Белого дома

Тема выступления президента США не раскрывается.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступит во вторник, 30 сентября, с заявлением из Овального кабинета Белого дома, тема запланированного объявления главы государства не разглашается. Об этом говорится в рабочем графике, опубликованном пресс-службой главы вашингтонской администрации.

«11:00 (18:00 мск — прим. ТАСС). Президент сделает заявление», — отмечается в документе.

Согласно графику, Трамп сделает это вскоре после возвращения в Белый дом со встречи в Куантико (штат Вирджиния) с участием военного министра страны Пита Хегсета и сотен американских генералов и адмиралов.

