Мадуро расширил свои полномочия на случай войны

16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы страны нанесли удар по судну, которое перевозило наркотики из Венесуэлы. По информации NBC News, в ближайшие недели США начнут наносить удары по объектам наркокартелей на территории самой Венесуэлы. Николас Мадуро утверждал, что Соединенные Штаты пытаются установить «марионеточный режим» в стране и украсть «крупнейшие в мире запасы нефти, газа и золота».