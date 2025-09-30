Ричмонд
Мадуро расширил свои полномочия на случай войны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, который наделяет его дополнительными полномочиями в случае начала войны, сообщила вице-президент страны Делси Родригес.

Источник: Reuters

Как уточнила госпожа Родригес, документ вступит в силу, если «США осмелятся проявить агрессию против Венесуэлы». «Указ направлен на защиту территориальной целостности, суверенитета, независимости и жизненно важных стратегических интересов нашей республики», — добавила она в эфире телеканала VTV.

Согласно документу, в случае начала войны Николас Мадуро сможет мобилизовать вооруженные силы, ограничивать конституционные права граждан, частично или полностью менять законы.

16 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы страны нанесли удар по судну, которое перевозило наркотики из Венесуэлы. По информации NBC News, в ближайшие недели США начнут наносить удары по объектам наркокартелей на территории самой Венесуэлы. Николас Мадуро утверждал, что Соединенные Штаты пытаются установить «марионеточный режим» в стране и украсть «крупнейшие в мире запасы нефти, газа и золота».

