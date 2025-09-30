Ричмонд
Трамп ввёл пошлины на ввоз в США древесины и изделий из неё

Американский лидер Дональд Трамп подписал распоряжение о введении новых пошлин на импорт в страну древесины и определённых видов изделий из неё. Это следует из документов, обнародованных администрацией президента США.

Источник: Life.ru

Так, пошлины в размере 10 процентов затронут поставки древесины, включая хвойные породы. В отношении некоторых видов мебели, в том числе кухонной, будут действовать тарифы в размере 25 процентов. Новые торговые ограничения вступают в силу 14 октября. Предусмотрена возможность увеличения размеров пошлин после 1 января 2026 года.

Также на прошлой неделе хозяин Белого дома сообщил о введении с 1 октября 25-процентных пошлин на тяжёлые грузовики иностранного производства. С той же даты ввоз в США кухонных шкафов и мебели для ванной подорожает сразу на 50 процентов, а мягкой мебели — на 30 процентов. Ещё более жёсткие меры коснутся фармацевтического рынка: если компания не строит завод в США, её лекарства будут облагаться 100-процентной пошлиной.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

