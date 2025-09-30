Трамп ввёл пошлины на ввоз в США древесины и изделий из неё

Также на прошлой неделе хозяин Белого дома сообщил о введении с 1 октября 25-процентных пошлин на тяжёлые грузовики иностранного производства. С той же даты ввоз в США кухонных шкафов и мебели для ванной подорожает сразу на 50 процентов, а мягкой мебели — на 30 процентов. Ещё более жёсткие меры коснутся фармацевтического рынка: если компания не строит завод в США, её лекарства будут облагаться 100-процентной пошлиной.