Уиткофф может уйти с поста спецпосланника Трампа в конце года

Стив Уиткофф, спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку и Украине, может покинуть свой пост до конца года. По словам источника Times of Israel, в окружении Уиткоффа уже обсуждают его дальнейшие шаги, а сам «спецпосланник по всему» рассматривает возможность ухода после того, как будет достигнут прогресс в переговорах по Газе. В понедельник Белый дом представил 20-пунктный план Трампа по прекращению войны в регионе, который, по словам Уиткоффа, может быть применен и к конфликту между Россией и Украиной.
Ожидается, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф уйдет в отставку в конце этого года, сообщил The Times of Israel американский чиновник, «осведомленный об этом вопросе».
Уиткофф, который с начала второго президентского срока Дональда Трампа был его представителем на переговорах о прекращении огня в секторе Газа и на Украине, выполняет функции специального государственного служащего. Срок его полномочий ограничен примерно 130 днями, хотя продление срока возможно в зависимости от предполагаемого срока службы.
Тем не менее, по словам американского чиновника, Уиткофф готовится покинуть свой пост к концу года. Его уход тем более вероятен, что прорыв в мирном урегулировании в Газе, как отмечает The Times of Israel, близок после того, как Трамп объявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принял последнее американское предложение, а посредники ждут ответа ХАМАС.
Чиновник добавляет, что «люди в офисе [Уиткоффа] уже ищут следующий шаг», а сам посланник, особенно если сделка по Газе будет заключена, «изящно уйдет».
Кроме сроков полномочий, на решение могли повлиять имиджевые риски. В августе Уиткоффа критиковали за нарушение протокола на встрече с президентом России Владимиром Путиным, куда посланник Трампа прибыл без переводчика и стенографа. Reuters сообщал, что это вызвало искажения в докладах и замешательство в администрации США.
Позднее внимание СМИ привлек возможный конфликт интересов: The New York Times писала о переговорах сына Уиткоффа с катарскими фондами, что совпало по времени с его ближневосточными контактами. Белый дом отвергал эти обвинения.
Роль Уиткоффа в команде Трампа.
Назначенный в ноябре 2024 года, Стив Уиткофф — бизнесмен и юрист, близкий к окружению Трампа. Его миссия включала сразу несколько направлений: Газу, Иран и Украину, что породило прозвище «спецпосланник по всему».
Несмотря на отсутствие дипломатического опыта, Уиткофф получил от Трампа весьма широкие полномочия. Его стиль заключался в прямых контактах с лидерами и докладах лично президенту, минуя Госдепартамент. По данным Wall Street Journal, после встреч Уиткофф сразу информировал Трампа, а в правительственные структуры эта информация практически не попадала.
Подход Уиткоффа вызывал споры.
Сторонники отмечали его гибкость и способность продвигать быстрые решения.
Вице-президент Джей Ди Вэнс защищал его от критики, называя нападки «журналистским произволом». Трамп при назначении называл Уиткоффа «непреклонным голосом мира». Однако многие дипломаты, в том числе европейские, жаловались на «неопытность» и недостаток консультаций. Экс-посол США в России Майкл Макфол назвал его подход «глубоко вредным».
Информация о возможном уходе Уиткоффа вызвала разную реакцию. В Палестинской автономии приветствовали усилия США и выразили готовность работать над комплексным соглашением. Подобную позицию заняли Египет, Иордания и ОАЭ, подчеркнув важность американской роли. Турция отметила «лидерство Трампа» в прекращении конфликта. Израильское руководство одобрило план, а лидер оппозиции Бени Ганц назвал усилия Трампа «выдающимися». Представители ХАМАС заявили, что рассмотрят предложения добросовестно, но «Исламский джихад» раскритиковал документ.
План Трампа по Газе.
29 сентября Белый дом опубликовал 20-пунктный план Дональда Трампа по прекращению войны в Газе. Документ предусматривает немедленное прекращение огня при согласии обеих сторон и обмен захваченными заложниками на палестинских заключенных, а также создание переходных институтов управления в Газе. План нацелен на демилитаризацию и «дерадикализацию» сектора Газа, восстановление его инфраструктуры и подготовку к долгосрочному урегулированию.
— Дерадикализация Газы: сектор Газа становится демилитаризованной, свободной от террористических угроз зоной.
План не только для Газы.
Мирный план Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа может быть применен к конфликту между Россией и Украиной, считает Стив Уиткофф.
«Президент хочет видеть мир повсюду. Дело не только в Газе. Речь о том, как это будет реализовываться в других регионах Ближнего Востока и к чему приведет. Может, даже, будет применено к России и Украине», — сказал Уиткофф в интервью Fox News.
Спецпосланник добавил, что оба конфликта нуждаются в решении, однако по Газе уже существует готовый план урегулирования, в отличие от украинского кризиса.