Уиткофф может уйти с поста спецпосланника Трампа в конце года

Стив Уиткофф, спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку и Украине, может покинуть свой пост до конца года. По словам источника Times of Israel, в окружении Уиткоффа уже обсуждают его дальнейшие шаги, а сам «спецпосланник по всему» рассматривает возможность ухода после того, как будет достигнут прогресс в переговорах по Газе. В понедельник Белый дом представил 20-пунктный план Трампа по прекращению войны в регионе, который, по словам Уиткоффа, может быть применен и к конфликту между Россией и Украиной.

Источник: Газета.Ру

Стив Уиткофф, спецпосланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку и Украине, может покинуть свой пост до конца года. По словам источника Times of Israel, в окружении Уиткоффа уже обсуждают его дальнейшие шаги, а сам «спецпосланник по всему» рассматривает возможность ухода после того, как будет достигнут прогресс в переговорах по Газе. В понедельник Белый дом представил 20-пунктный план Трампа по прекращению войны в регионе, который, по словам Уиткоффа, может быть применен и к конфликту между Россией и Украиной.

Ожидается, что специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф уйдет в отставку в конце этого года, сообщил The Times of Israel американский чиновник, «осведомленный об этом вопросе».

Уиткофф, который с начала второго президентского срока Дональда Трампа был его представителем на переговорах о прекращении огня в секторе Газа и на Украине, выполняет функции специального государственного служащего. Срок его полномочий ограничен примерно 130 днями, хотя продление срока возможно в зависимости от предполагаемого срока службы.

Тем не менее, по словам американского чиновника, Уиткофф готовится покинуть свой пост к концу года. Его уход тем более вероятен, что прорыв в мирном урегулировании в Газе, как отмечает The Times of Israel, близок после того, как Трамп объявил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принял последнее американское предложение, а посредники ждут ответа ХАМАС.

Чиновник добавляет, что «люди в офисе [Уиткоффа] уже ищут следующий шаг», а сам посланник, особенно если сделка по Газе будет заключена, «изящно уйдет».

Кроме сроков полномочий, на решение могли повлиять имиджевые риски. В августе Уиткоффа критиковали за нарушение протокола на встрече с президентом России Владимиром Путиным, куда посланник Трампа прибыл без переводчика и стенографа. Reuters сообщал, что это вызвало искажения в докладах и замешательство в администрации США.

Позднее внимание СМИ привлек возможный конфликт интересов: The New York Times писала о переговорах сына Уиткоффа с катарскими фондами, что совпало по времени с его ближневосточными контактами. Белый дом отвергал эти обвинения.

Роль Уиткоффа в команде Трампа.

Назначенный в ноябре 2024 года, Стив Уиткофф — бизнесмен и юрист, близкий к окружению Трампа. Его миссия включала сразу несколько направлений: Газу, Иран и Украину, что породило прозвище «спецпосланник по всему».

Несмотря на отсутствие дипломатического опыта, Уиткофф получил от Трампа весьма широкие полномочия. Его стиль заключался в прямых контактах с лидерами и докладах лично президенту, минуя Госдепартамент. По данным Wall Street Journal, после встреч Уиткофф сразу информировал Трампа, а в правительственные структуры эта информация практически не попадала.

Подход Уиткоффа вызывал споры.

Сторонники отмечали его гибкость и способность продвигать быстрые решения.

Вице-президент Джей Ди Вэнс защищал его от критики, называя нападки «журналистским произволом». Трамп при назначении называл Уиткоффа «непреклонным голосом мира». Однако многие дипломаты, в том числе европейские, жаловались на «неопытность» и недостаток консультаций. Экс-посол США в России Майкл Макфол назвал его подход «глубоко вредным».

Информация о возможном уходе Уиткоффа вызвала разную реакцию. В Палестинской автономии приветствовали усилия США и выразили готовность работать над комплексным соглашением. Подобную позицию заняли Египет, Иордания и ОАЭ, подчеркнув важность американской роли. Турция отметила «лидерство Трампа» в прекращении конфликта. Израильское руководство одобрило план, а лидер оппозиции Бени Ганц назвал усилия Трампа «выдающимися». Представители ХАМАС заявили, что рассмотрят предложения добросовестно, но «Исламский джихад» раскритиковал документ.

План Трампа по Газе.

29 сентября Белый дом опубликовал 20-пунктный план Дональда Трампа по прекращению войны в Газе. Документ предусматривает немедленное прекращение огня при согласии обеих сторон и обмен захваченными заложниками на палестинских заключенных, а также создание переходных институтов управления в Газе. План нацелен на демилитаризацию и «дерадикализацию» сектора Газа, восстановление его инфраструктуры и подготовку к долгосрочному урегулированию.

— Дерадикализация Газы: сектор Газа становится демилитаризованной, свободной от террористических угроз зоной.



— Восстановление инфраструктуры: Газу реконструируют «в интересах ее жителей», которые «испытали слишком много страданий».



— Прекращение огня: при согласии обеих сторон война немедленно прекращается; израильские войска отходят к предварительно согласованной линии, бой продолжается до полного вывода поэтапно.



— Освобождение заложников: в течение 72 часов после публичного принятия соглашения Израилем все израильские заложники (живые и погибшие) возвращаются.



— Обмен пленными: после освобождения заложников Израиль выпускает 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и 1,7 тыс. задержанных из Газы (включая женщин и детей); за каждого возвращенного заложника Израиль передает останки 15 погибших палестинцев.



— Амнистия для ХАМАС: члены ХАМАС, которые примут мирный порядок и разоружатся, получат амнистию; желающие могут покинуть Газу и получить безопасный выход.



— Гуманитарная помощь: сразу после принятия плана в Газу поступит «полная» гуманитарная помощь, сопоставимая с условиями январского соглашения (восстановление воды, электричества, больниц и дорог).





— Международный контроль помощи: распределение помощи производится без вмешательства Израиля и палестинских сил — через ООН и Красный Полумесяц.



— Временное управление Газой: Газой управляет временный технократический комитет из квалифицированных палестинцев и экспертов, контролируемый новым международным «Советом мира» во главе с Трампом (членом Совета указан бывший премьер Британии Тони Блэр ).

— Экономический план: создается панель экспертов для разработки плана экономического развития Газы по примеру успешных проектов в регионе.



— Особая экономическая зона: в Газе организуется специальная экономическая зона с льготными тарифами и доступом для участников международных инвестиций.



— Свобода передвижения: никого не будут силой выселять из Газы; желающие уехать могут это сделать и при желании вернуться; поощряется оставаться и восстанавливать Газу.



— Исключение ХАМАС из власти: ХАМАС и другие группировки не имеют никакого участия во властных институтах Газы; вся военная и террористическая инфраструктура, включая тоннели и производства оружия, ликвидируется, проводится процесс демилитаризации под контролем независимых наблюдателей.



— Гарантии безопасности: региональные партнеры (страны-соседи) гарантируют, что ХАМАС и другие не будут угрожать соседям после выполнения условий плана.



— Международные силы стабилизации (ISF): США совместно с арабскими и международными партнерами развивают временные миротворческие силы для развертывания в Газе. ISF сразу же вводятся, обучают и поддерживают проверенные палестинские полицейские силы; также содействуют совместно с Израилем и Египтом безопасности границ и потоку грузов.



— Вывод израильских войск: Израиль не оккупирует Газу и не аннексирует ее. По мере установления контроля ISF израильская армия постепенно передает территории, уходя из Газы по согласованным стандартам и этапам. На время перехода израильские войска оставят «охранный периметр» до полной безопасности.



— Действия при отказе ХАМАС: если ХАМАС затянет или отвергнет план, все пункты, включая гуманитарную операцию, выполняются на территориях, переданных армией ISF и свободных от терроризма.



— Межконфессиональный диалог: создается процесс межрелигиозного диалога на основе толерантности и мирного сосуществования, чтобы изменить настроения палестинцев и израильтян в пользу мира.



— Путь к двухгосударственному решению: в перспективе реформирования Палестинской администрации и восстановления Газы создаются условия для «достоверного пути» к самоопределению палестинцев и созданию их государства на основе двухгосударственного решения.



— Межпартийный диалог: США инициируют прямой диалог Израиля и Палестины для согласования долгосрочного политического горизонта мирного сосуществования.

План не только для Газы.

Мирный план Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа может быть применен к конфликту между Россией и Украиной, считает Стив Уиткофф.

«Президент хочет видеть мир повсюду. Дело не только в Газе. Речь о том, как это будет реализовываться в других регионах Ближнего Востока и к чему приведет. Может, даже, будет применено к России и Украине», — сказал Уиткофф в интервью Fox News.

Спецпосланник добавил, что оба конфликта нуждаются в решении, однако по Газе уже существует готовый план урегулирования, в отличие от украинского кризиса.

Узнать больше по теме Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине. Читать дальше