Трамп выступит с заявлением из Белого дома во вторник в 18:00 мск

Ранее Дональд Трамп подписал распоряжение о введении новых пошлин на импорт в страну древесины и определённых видов изделий из неё. Пошлины в размере 10 процентов затронут поставки древесины, включая хвойные породы. В отношении некоторых видов мебели, в том числе кухонной, будут действовать тарифы в размере 25 процентов. Новые торговые ограничения вступают в силу 14 октября. Предусмотрена возможность увеличения размеров пошлин после 1 января 2026 года.