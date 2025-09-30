Ричмонд
Трамп выступит с заявлением из Белого дома во вторник в 18:00 мск

Американский лидер Дональд Трамп сделает заявление из Белого дома во вторник в 18:00 по московскому времени. Тема предстоящего выступления не разглашается.

Источник: Life.ru

«В 11 утра по американскому восточному времени президент сделает объявление из Овального кабинета», — говорится в расписании хозяина Белого дома.

Свой день республиканец начнёт в 8 утра, посетив базу морской пехоты в Куантико (штат Вирджиния). Там министр обороны Пит Хегсет проведёт совещание с сотнями генералов и адмиралов. В 9 утра у Трампа запланировано выступление на базе, после чего он вернётся в Белый дом. В три часа дня президент США должен подписать указы.

Ранее Дональд Трамп подписал распоряжение о введении новых пошлин на импорт в страну древесины и определённых видов изделий из неё. Пошлины в размере 10 процентов затронут поставки древесины, включая хвойные породы. В отношении некоторых видов мебели, в том числе кухонной, будут действовать тарифы в размере 25 процентов. Новые торговые ограничения вступают в силу 14 октября. Предусмотрена возможность увеличения размеров пошлин после 1 января 2026 года.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

