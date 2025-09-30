Как назначение Игоря Рудени отразится на Калининградской области

Должность полпреда оставалась вакантной после того, как Александр Гуцан был назначен Генеральным прокурором России. Теперь её займёт Игорь Руденя, ранее занимавший пост губернатора Тверской области. Он ушёл в отставку по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.
Для Калининградской области фигура полпреда имеет особое значение: регион географически обособлен, выполняет стратегическую роль на западных рубежах России и при этом активно развивается в промышленной и социальной сферах. Именно полпред координирует федеральную политику и помогает решать задачи, требующие участия Москвы.
Игорь Руденя родился в 1968 году в Москве. Выпускник МГУ пищевых производств и Военной академии Генштаба, он прошёл путь от работы в аграрном бизнесе до высоких государственных постов. Был гендиректором ЗАО «Росзерно», заместителем министра сельского хозяйства, руководил департаментами регионального развития и АПК. С 2016 по 2024 годы возглавлял Тверскую область, где переизбирался губернатором.
Теперь Руденя станет курировать Северо-Западный федеральный округ, куда входят Санкт-Петербург, Ленинградская, Мурманская, Псковская, Архангельская области и Калининград. Для нашего региона его назначение открывает новую страницу взаимодействия с федеральным центром: от поддержки инфраструктурных проектов и оборонной значимости до развития логистики, туризма и приграничного сотрудничества.
Эксперты считают, что Калининградская область будет напрямую связана с новой управленческой линией, которую выстраивает Игорь Руденя в роли полпреда Президента в СЗФО.