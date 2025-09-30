Как назначение Игоря Рудени отразится на Калининградской области

Игорь Руденя родился в 1968 году в Москве. Выпускник МГУ пищевых производств и Военной академии Генштаба, он прошёл путь от работы в аграрном бизнесе до высоких государственных постов. Был гендиректором ЗАО «Росзерно», заместителем министра сельского хозяйства, руководил департаментами регионального развития и АПК. С 2016 по 2024 годы возглавлял Тверскую область, где переизбирался губернатором.