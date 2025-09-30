Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДНР танкисты ВСУ уничтожили своих сослуживцев

На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике зафиксирован инцидент, когда украинские военнослужащие открыли огонь по своим же сослуживцам, пытавшимся сдаться в плен российским подразделениям.

На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике зафиксирован инцидент, когда украинские военнослужащие открыли огонь по своим же сослуживцам, пытавшимся сдаться в плен российским подразделениям. Об этом в интервью РИА Новости сообщил военнослужащий подразделения «Шторм» группировки войск «Юг» с позывным «Тефтель».

По словам российского бойца, ситуация развивалась следующим образом: военнослужащие ВСУ предприняли попытку сложить оружие и сдаться, подняв руки в знак капитуляции, однако были обстреляны своими же сослуживцами.

Он также привел другой аналогичный случай, когда украинский танк обстрелял здание, в котором находились четверо военнослужащих ВСУ. В результате обстрела строение было разрушено, а находившиеся внутри военные погибли.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области отражена атака БПЛА.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше