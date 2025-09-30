На константиновском направлении в Донецкой Народной Республике зафиксирован инцидент, когда украинские военнослужащие открыли огонь по своим же сослуживцам, пытавшимся сдаться в плен российским подразделениям. Об этом в интервью РИА Новости сообщил военнослужащий подразделения «Шторм» группировки войск «Юг» с позывным «Тефтель».
По словам российского бойца, ситуация развивалась следующим образом: военнослужащие ВСУ предприняли попытку сложить оружие и сдаться, подняв руки в знак капитуляции, однако были обстреляны своими же сослуживцами.
Он также привел другой аналогичный случай, когда украинский танк обстрелял здание, в котором находились четверо военнослужащих ВСУ. В результате обстрела строение было разрушено, а находившиеся внутри военные погибли.
