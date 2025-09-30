Виталий Хоценко рассказал о своей работе на Донбассе

В России 30 сентября отмечается День воссоединения новых территорий — Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей — с Российской Федерацией. В этот день в 2022 году в Москве прошла церемония подписания соответствующих договоров. Об этом стало известно из публикации губернатора Омской области Виталия Хоценко в его телеграм-канале.
Глава региона напомнил о значимости этой даты и поделился личными воспоминаниями о работе в Донецкой Народной Республике. Виталий Хоценко отметил, что референдумы, прошедшие в сентябре 2022 года, стали проявлением воли народа, а решение о воссоединении поддержал президент России Владимир Путин. Он сообщил, что гордится тем, что в этот период находился в Донбассе, выполняя задачи Верховного Главнокомандующего.
«Поздравляю всех нас с воссоединением исторических регионов с большой Родиной», — отметил губернатор.
Напомним, что Виталий Хоценко возглавлял правительство ДНР с июня 2022 года. Весной 2023 года по указу президента он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Омской области.