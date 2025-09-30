Виталий Хоценко рассказал о своей работе на Донбассе

В России 30 сентября отмечается День воссоединения новых территорий — Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей — с Российской Федерацией. В этот день в 2022 году в Москве прошла церемония подписания соответствующих договоров. Об этом стало известно из публикации губернатора Омской области Виталия Хоценко в его телеграм-канале.