Швеция опровергла заявления Украины по передаче истребителей Gripen

«Работа продолжается, и у нас нет новой информации по этому вопросу. У нас идёт хороший и глубокий диалог с Украиной», — сказал пресс-секретарь министра обороны Швеции Йохан Хьельмстранд. По его словам, рассматриваются лишь потенциальные варианты сотрудничества.
Напомним, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк сделал заявление об ожидаемых дополнительных поставках американских самолётов F-16, французских Mirage и шведских Gripen. По его словам, поставки ещё ожидаются, а конкретные сроки и количество истребителей всё ещё уточняются.
