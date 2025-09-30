Ричмонд
Ракеты уничтожили скопление солдат и офицеров ВСУ в Волчанске

Под удар попали также склады боеприпасов противника.

Источник: Аргументы и факты

Российская авиация ударила ракетами по крупному скоплению боевиков ВСУ в Волчанске, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

По информации источников канала, под удар попала 127-я мехбригада ВСУ.

«Потери противника составили более двух десятков человек, в том числе офицерский состав», — говорится в публикации.

Также сообщается о нанесении ударов по складам с боеприпасами противника.

Telegram-канал «Изнанка» опубликовал кадры уничтожения пункта временной дислокации 127-й мехбригады ВСУ в Волчанске. Сообщается, что ПВД противника поразили управляемые ракеты.

Ранее были опубликованы уничтожения пункта временной дислокации ВСУ в городе Константиновка в ДНР.