Радий Хабиров поздравил новые регионы с воссоединением с Россией

«Наши воины с оружием в руках освобождают территории новых регионов от нацистов, защищают мирных жителей от беспринципного врага. В каждом районе Башкортостана собирают гуманитарную помощь. Мы восстановили уже более 200 объектов, в том числе социальных и инфраструктурных, и продолжаем эту работу. Сегодня мы думаем о нашем общем будущем. Прорабатываем и уже реализуем совместные проекты в самых разных сферах, налаживаем торгово-экономическое сотрудничество, промышленную кооперацию. Вместе ждём нашу победу. Продолжим делать все, чтобы она наступила как можно скорее», — написал Радий Хабиров в своём МАХ.