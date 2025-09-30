Ричмонд
Радий Хабиров поздравил новые регионы с воссоединением с Россией

Радий Хабиров поздравил жителей Донбасса, Луганщины, Запорожья и Херсонщины с воссоединением с Россией.

Источник: MAX главы РБ Радия Хабирова

Глава Башкирии отметил, что наша республика всегда помогала новым территориям и будет продолжать выполнять эту миссию дальше.

«Наши воины с оружием в руках освобождают территории новых регионов от нацистов, защищают мирных жителей от беспринципного врага. В каждом районе Башкортостана собирают гуманитарную помощь. Мы восстановили уже более 200 объектов, в том числе социальных и инфраструктурных, и продолжаем эту работу. Сегодня мы думаем о нашем общем будущем. Прорабатываем и уже реализуем совместные проекты в самых разных сферах, налаживаем торгово-экономическое сотрудничество, промышленную кооперацию. Вместе ждём нашу победу. Продолжим делать все, чтобы она наступила как можно скорее», — написал Радий Хабиров в своём МАХ.

Напомним, указ об учреждении праздничной даты подписал президент Владимир Путин. Ровно три года назад глава государства и руководители новых территорий завизировали соглашения о включении новых регионов в состав Российской Федерации. Этому предшествовал референдум, на котором жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проголосовали за то, чтобы быть с Россией.

Одним из первых субъектов федерации, кто оперативно начал помогать Донбассу, стала Башкирия. В республике быстро организовали поддержку жителям через отправку гуманитарных миссий.

После начала специальной военной операции в республику прибыло несколько железнодорожных составов с вынужденными переселенцами. Были созданы комфортные условия проживания для семей с детьми, пожилых людей. Башкирские волонтёры оказали содействие в восстановлении утраченных документов, медицинской реабилитации, устройстве на работу и зачислении детей в образовательные учреждения.

Эта инициатива имеет особое значение для Башкортостана. Ведь именно здесь была создана знаменитая 112-я Башкирская кавалерийская дивизия, участвовавшая в освобождении Донбасского региона еще в период Великой Отечественной войны. Тогда командующим дивизией был генерал-майор Минигали Шаймуратов, чье имя увековечено историей благодаря героическим подвигам на этой земле.