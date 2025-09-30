Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала последние заявления Лондона, призывающего к завершению конфликта на Украине. По её словам, подобные обращения носят саморазоблачительный характер. Дипломат провела аналогию с русской поговоркой «на воре и шапка горит», предположив, что британские власти таким образом невольно признаются в собственных противоправных действиях, которые она прямо назвала преступлением.
Захарова напомнила, что именно Великобритания в лице бывшего премьер-министра Бориса Джонсона сыграла ключевую роль в срыве мирного урегулирования. Она заявила, что Джонсон «прилетел на крыльях ненависти» и провёл работу с киевским руководством, чтобы отговорить их от участия в переговорном процессе. По мнению представителя МИД, нынешние призывы Лондона являются отчаянной попыткой проявить себя и запугать, что также свидетельствует о саморазоблачении.
Она подчеркнула, что британские политические круги и спецслужбы систематически внедряли тактику запугивания, экстремизма и терроризма, а теперь, будучи наставниками Зеленского, повторяют эти же методы уже в национальном масштабе.
