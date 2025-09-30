Захарова напомнила, что именно Великобритания в лице бывшего премьер-министра Бориса Джонсона сыграла ключевую роль в срыве мирного урегулирования. Она заявила, что Джонсон «прилетел на крыльях ненависти» и провёл работу с киевским руководством, чтобы отговорить их от участия в переговорном процессе. По мнению представителя МИД, нынешние призывы Лондона являются отчаянной попыткой проявить себя и запугать, что также свидетельствует о саморазоблачении.