Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф: План Трампа по Газе может отразиться на ситуации на Украине

План американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе может повлиять на разрешение украинского кризиса. Такое мнение в интервью Fox News высказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Источник: Life.ru

«Президент хочет видеть мир повсюду. Дело не только в Газе. Речь о том, как это будет реализовываться в других регионах Ближнего Востока и к чему приведет. Может даже будет применено к России и Украине», — заявил он.

Уиткофф добавил, что оба конфликта требуют решения, однако план урегулирования конфликта в Газе уже существует, в отличие от украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа представила план из 20 пунктов по урегулированию конфликта в секторе Газа. Он предполагает отказ движения ХАМАС от участия в управлении Газой и формирование временных международных стабилизационных сил для ввода в регион. Также в план включено немедленное предоставление гуманитарной помощи и восстановление инфраструктуры после подписания соглашения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше