Лисицын: войска РФ освободили Котлино под Красноармейском

Российские военные выбили боевиков ВСУ из поселка Котлино под Красноармейском, сообщил во вторник в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.
«Покровское (красноармейское — прим. ред.) направление: освобождено Котлино», — написал он.
Военкор сообщил также о ведении российскими подразделениями тяжелых боев в поселке Дорожное под Добропольем.
Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении села Заречное (Кировск) под Красным Лиманом. По информации оборонного ведомства, населенный пункт взяли под контроль бойцы российской группировки войск «Запад».