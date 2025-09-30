Лукашенко хочет совместные проекты с Ботсваной, назвав их принципиальными

Лукашенко добавил, что Минск уделяет большое внимание укреплению дружбы и сотрудничества с Габороне. И сказал об имеющемся серьезном потенциале для наращивания взаимоторговли и углубления двустороннего сотрудничества во всех областях. Здесь же глава страны отметил, что в 2025-м значительно активизировались контакты среди министерств и деловых кругов Беларуси и Ботсваны. Он выразил надежду, что уже в ближайшем времени странам удастся выйти на совместные проекты, позволяющие модернизировать промышленность, обеспечивать продовольственную безопасность, механизировать сельское хозяйство и другие инициативы, имеющие принципиальное значение для обеих стран.