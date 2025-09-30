Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко хочет совместные проекты с Ботсваной, назвав их принципиальными

Лукашенко обратился к президенту Ботсваны, сказав о потенциале сотрудничества.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Ботсваны Думу Боко, сообщила пресс-служба президента.

Так, 30 сентября белорусским лидером были направлены поздравления с Днем Независимости Ботсваны. В тексте поздравления Лукашенко обратил внимание на то, что уже более полувека народ Ботсваны придерживается самостоятельной модели государственного развития, достигнув значительных результатов для обеспечения экономического роста и прочности политической системы.

Также глава республики указал на партнерство между странами.

— Беларусь считает Ботсвану своим хорошим партнером в Южной Африке, — пояснил он.

Лукашенко добавил, что Минск уделяет большое внимание укреплению дружбы и сотрудничества с Габороне. И сказал об имеющемся серьезном потенциале для наращивания взаимоторговли и углубления двустороннего сотрудничества во всех областях. Здесь же глава страны отметил, что в 2025-м значительно активизировались контакты среди министерств и деловых кругов Беларуси и Ботсваны. Он выразил надежду, что уже в ближайшем времени странам удастся выйти на совместные проекты, позволяющие модернизировать промышленность, обеспечивать продовольственную безопасность, механизировать сельское хозяйство и другие инициативы, имеющие принципиальное значение для обеих стран.

Также Лукашенко пригласил Боко с визитом в Минск.

— Приглашаю вас посетить Республику Беларусь с официальным визитом в удобное время, — резюмировал белорусский президент.

Ранее глава Администрации президента Крутой раскрыл планы Лукашенко до конца 2025 года.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше