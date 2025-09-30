Лукашенко хочет совместные проекты с Ботсваной, назвав их принципиальными

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Ботсваны Думу Боко, сообщила пресс-служба президента.
Так, 30 сентября белорусским лидером были направлены поздравления с Днем Независимости Ботсваны. В тексте поздравления Лукашенко обратил внимание на то, что уже более полувека народ Ботсваны придерживается самостоятельной модели государственного развития, достигнув значительных результатов для обеспечения экономического роста и прочности политической системы.
Также глава республики указал на партнерство между странами.
— Беларусь считает Ботсвану своим хорошим партнером в Южной Африке, — пояснил он.
Лукашенко добавил, что Минск уделяет большое внимание укреплению дружбы и сотрудничества с Габороне. И сказал об имеющемся серьезном потенциале для наращивания взаимоторговли и углубления двустороннего сотрудничества во всех областях. Здесь же глава страны отметил, что в 2025-м значительно активизировались контакты среди министерств и деловых кругов Беларуси и Ботсваны. Он выразил надежду, что уже в ближайшем времени странам удастся выйти на совместные проекты, позволяющие модернизировать промышленность, обеспечивать продовольственную безопасность, механизировать сельское хозяйство и другие инициативы, имеющие принципиальное значение для обеих стран.
Также Лукашенко пригласил Боко с визитом в Минск.
— Приглашаю вас посетить Республику Беларусь с официальным визитом в удобное время, — резюмировал белорусский президент.
