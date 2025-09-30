Ричмонд
«На воре и шапка горит»: Захарова заявила о саморазоблачении Британии в срыве переговоров по Украине

Захарова уличила Лондон в саморазоблачительных заявлениях по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Лондон сделал саморазоблачительное заявление, призвав к завершению конфликта на Украине. Свое мнение дипломат высказала в комментарии ТАСС.

Захарова отметила, что в данном случае официальный Лондон фактически признался в совершенном преступлении. Представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что Великобритания в лице бывшего премьер-министра Бориса Джонсона лишила Украину шанса на мирное урегулирование. По словам Захаровой, он прибыл в Киев и провел работу с руководством страны, чтобы отговорить киевский режим от участия в переговорном процессе.

«Вы знаете, я думаю, что это саморазоблачительные заявления. Как говорят у нас, на воре и шапка горит. Мне кажется, это тот самый случай, когда официальный Лондон буквально признался в содеянном. И я не побоюсь этого слова и употреблю его — преступлении», — указала она.

Захарова подчеркнула, что официальный Лондон, британский политический истеблишмент и спецслужбы внедряли тактику запугивания, экстремизма и терроризма. Она заключила, что сейчас они, будучи наставниками Зеленского, повторяют эту тактику запугивания уже в своем национальном качестве.

Напомним, накануне министр обороны Великобритании Джон Хили призвал российского президента Владимира Путина прекратить конфликт на Украине и начать переговоры.

