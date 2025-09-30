Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заседание Евразийского межправсовета пройдет сегодня в Минске

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Евразийского межправительственного совета пройдет сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА.

В повестку заседания межправсовета включено 19 вопросов в области финансовой поддержки в промышленности и АПК, развитии интегрированной информационной системы, транспортной инфраструктуры и ряд других.

2025-й — год председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза. Приоритеты белорусского председательства — развитие технологического потенциала и кооперация, повышение продовольственной безопасности, завершение формирования единого транспортного пространства, выравнивание условий хозяйственной деятельности, создание прозрачной конкурентной среды, защита внутреннего рынка. А также активизация взаимодействия в области цифровой трансформации, развитие международного сотрудничества, переход на новый уровень информационного взаимодействия.