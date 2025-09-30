Заседание Евразийского межправсовета пройдет сегодня в Минске

2025-й — год председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза. Приоритеты белорусского председательства — развитие технологического потенциала и кооперация, повышение продовольственной безопасности, завершение формирования единого транспортного пространства, выравнивание условий хозяйственной деятельности, создание прозрачной конкурентной среды, защита внутреннего рынка. А также активизация взаимодействия в области цифровой трансформации, развитие международного сотрудничества, переход на новый уровень информационного взаимодействия.