WSJ: Израиль внес несколько правок в план Трампа по Газе

Власти Израиля участвовали в разработке плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа и урегулированию палестино-израильского конфликта, однако внесли несколько изменений в финальную версию документа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Согласно изданию, одно из ключевых изменений касается вопроса государственности. В документе допускается возможность создания независимого палестинского государства, однако отсутствует упоминание о двухгосударственном решении.
Отмечается, что без четкой перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта на основе концепции двух государств вероятность финансовой поддержки плана со стороны Саудовской Аравии крайне низка.
Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов и Израиля «очень близки» к соглашению по предложенному Дональдом Трампом плану урегулирования в секторе Газа.