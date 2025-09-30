Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: Израиль внес несколько правок в план Трампа по Газе

Власти Израиля принимали участие в формировании плана президента США по прекращению огня в секторе Газа.

Источник: Аргументы и факты

Власти Израиля участвовали в разработке плана президента США Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа и урегулированию палестино-израильского конфликта, однако внесли несколько изменений в финальную версию документа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно изданию, одно из ключевых изменений касается вопроса государственности. В документе допускается возможность создания независимого палестинского государства, однако отсутствует упоминание о двухгосударственном решении.

Отмечается, что без четкой перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта на основе концепции двух государств вероятность финансовой поддержки плана со стороны Саудовской Аравии крайне низка.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов и Израиля «очень близки» к соглашению по предложенному Дональдом Трампом плану урегулирования в секторе Газа.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше