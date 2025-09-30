Марочко: Российские военнослужащие взяли ВСУ в охват у харьковского Амбарного

Ранее на Часов-Ярском направлении российский штурмовик уничтожил группу украинских военных. Некоторые боевики попытались скрыться в блиндаже, но отступление оказалось невозможным. Для ликвидации укрытия применили противотанковую мину, при этом удар сопровождался действиями беспилотников. Блиндаж был полностью разрушен.