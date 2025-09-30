Булавинов прокомментировал рост числа взяток среди нижегородских чиновников

Депутат также добавил, что прекратил сотрудничество с Дзепой, когда выяснилось, что тот совмещает работу в администрации с предпринимательской деятельностью, в том числе в сфере, которую сам и курировал. Отдельно Булавинов затронул тему уголовных дел в отношении своих преемников — экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и бывшего сити-менеджера Олега Кондрашова. Он отказался оценивать их работу, сославшись на этические соображения. «Ситуация у них тяжелая. Не дай бог кому-то оказаться на их месте. С Сорокиным у нас в начале были прекрасные приятельские отношения, но когда я сказал, что монополию на торговые центры он никогда от меня не получит, я стал врагом номер один», — сказал Булавинов.